В арке томского горсада откроют визит-центр для иностранных туристов

22 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Туристский информационный центр Томска создаёт мультиязычную среду для иностранных туристов города и готовится встретить их в восстановленной арке Городского сада, сообщает ТИЦ Томск. Сейчас в рамках совместного проекта со студенческой биржей труда UniProfi ТГУ здесь набирают и готовят специалистов со знанием различных языков.

«Мы подобрали студентов, которые владеют китайским, португальским, французским и английским. Мы с ними сейчас проводим работу по изучению краеведческой лексики, они составляют экскурсии, ходят по достопримечательностям, напитываются краеведческой информацией, чтобы потом правильно, со знанием дела передать эту информацию гостям», — прокомментировала Светлана Козуб, советник по туризму управления культуры администрации города Томска.

Туристский информационный центр Томска будет принимать гостей города в помещениях восстановленной арки Городского сада по адресу: ул. Герцена, 6 стр.3.

«Визит-центр откроется тогда, когда будет снят режим самоизоляции. Обязательно будет официальное открытие, много интересных мероприятий, перережем красиво ленточку. Сейчас у нас как раз есть запас времени, чтобы ребята, которые обладают языковыми навыками, хорошо обучились краеведческим особенностями города Томска», — добавила Светлана Козуб.

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