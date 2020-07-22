В Томске разработали лечебную гимнастику для переболевших коронавирусом

Специалисты Томского врачебно-физкультурного диспансера разработали специальную лечебную гимнастику для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Комплекс включает общеукрепляющие и дыхательные упражнения, сообщают в Telegram-канале областного департамента здравоохранения.

«Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, нуждаются в реабилитации, которая поможет восстановить все функции организма и послужит профилактикой вторичных осложнений, — пояснила главный врач врачебно-физкультурного диспансера, кандидат медицинских наук Елена Пашкова. — Регулярная гимнастика предотвратит развитие дыхательной недостаточности и будет способствовать восстановлению мышечного тонуса».

Дыхательная гимнастика рассчитана на людей после пневмонии — тех, кто был подключен к системе искусственной вентиляции легких. Гимнастика для общего укрепления мышц будет полезна всем, кто переболел COVID-19.

Заниматься пациенты могут самостоятельно дома, все упражнения записаны на видео и размещены на YouTube-канале «Область здоровья».

Напомним, за весь период в Томской области установлены 3608 случаев заболевания COVID-19, 2034 из них перенесли болезнь и выздоровели.

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