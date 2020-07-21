В Томске появился общественный огород

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2020 // Фото: vk.com/rastigorodtomsk

Группа активных горожан разбила общественный огород на территории Ботанического сада Томского госуниверситета. Инициатором идеи стала руководитель движения Расти Город Томск Галина Сосновских.

«Об идее общественного огорода я узнала из групп в соцсетях, посвящённых раздельному сбору отходов (а особенно органических отходов) и организации общественных пространств. В прошлом году я создала в Томске группу „Расти Город Томск“, которая посвящена как раз минимизации пищевых отходов и правильному обращению с ними. А в этом году у нас созрел и реализовался проект общественного огорода», — рассказала Галина Сосновских.

Она также отметила, что Ботанический сад пошел навстречу активистам и выделил участок своей территории около «Астрономического дома». На нем сложившееся сообщество, в которое на данный момент входят около 20 человек, и разбило огород. Сейчас там растут томаты, кукуруза, тыквы, подсолнухи, капуста и огурцы. Сезон на общественном огороде открыли поздно, поэтому растения высаживали рассадой, которую предоставила одна из подписчиц группы «Расти Город Томск». Кроме того, здесь посадили семена горчицы, редиски, петрушки и календулы. Активисты также ухаживают за растениями, которые и раньше здесь росли: мятой, мелиссой, клубникой, ягодными кустами, горохом, укропом, салатом, морковью и свёклой.

«В основном, у нас все посадки растений общие, урожай мы делим между собой, — рассказывает Галина Сосновских. — Наше сообщество абсолютно добровольное, и его цель в том, чтобы на огороде было комфортно всем участникам. Кому-то по душе работать в команде, в коллективе, а кому-то приятнее работать в одиночестве, чтобы никто не мешал».

Присоединиться к общественному огороду может любой желающий. Для этого необходимо написать Галине. Активисты надеются на продолжение сотрудничества с Ботаническим садом.

«Скорее всего, на этом же участке огорода уже не будет, но, возможно, нам выделят другой участок, и на нём мы будем уже работать постоянно и сможем делать компост из органических отходов», — отметила Галина Сосновских.

Движение Расти Город Томск создано для актуализации проблемы сбора и использования органического мусора для переработки его в органические удобрения.

Фото: Расти Город Томск

Тэги/темы: