В Томске пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконной легализацией мигрантов

21 июля 2020 / Томский Обзор

Представители ряда томских коммерчесикх организаций подозреваются в сговоре с целью организации канала незаконного пребывания иностранных граждан в Томской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, за деньги ОПГ изготавливала поддельные документы, необходимые для массовой легализации на территории региона выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задокументировать противоправную деятельность шести фигурантов. Злоумышленники занимались оформлением фиктивной регистрации и заключением фиктивных трудовых договоров.

Во время обысков были обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, документы, использовавшиеся для легализации иностранцев на территории РФ, а также базы данных "клиентов", которые пользовались услугами ОПГ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Теперь фигурантам грозит до семи лет колонии. Двое подозреваемых находятся под стражей.

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