С пятницы фирменный поезд «Томич» возобновляет курсирование после отмены из-за COVID-19

21 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Фирменный поезд «Томич» направления «Томск-Москва» возобновляет курсирование, сообщает пресс-служба мэрии.

Из Томска поезд отправится с 24 июля и будет совершать рейсы по четным числам. Из Москвы — с 26 июля. В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

Если пассажир в пути почувствует недомогание или у него будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности.

Дополнительную информацию можно узнать здесь.

Напомним, поезд «Томич» получил статус фирменного в 1967 году, до середины 1990-х годов он курсировал через Казань и прибывал на Казанский вокзал Москвы. Маршрут поезда проходит через Киров, Нижний Новгород, Владимир и завершается на Ярославском вокзале столицы.

В настоящее время в составе «Томича» курсируют вагоны трех типов: СВ с двухместным размещением, купейные с четырехместным размещением и плацкартные. Также предусмотрены купе для перевозки инвалидов-колясочников и вагон-ресторан. Все вагоны оборудованы кондиционерами.

Тэги/темы: