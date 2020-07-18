Мошенник отправил северчанке торт вместо смартфонов

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские нашли мошенника, который отправил жительнице Северска коробку с тортом вместо обещанных смартфонов, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Подозреваемый размести объявление о продаже двух популярных моделей смартфонов на одном из сайтов. Позже с ним связалась потерпевшая. Стороны сошлись на том, что продавец отправит смартфоны «учреждением, занимающимся пересылкой и доставкой писем и посылок». Когда женщина перевела на карту мошенника половину суммы, мужчина отправил ей снимок чека об отправке товаров. После этого женщина перевела оставшуюся сумму и оплатила отправку товара.

Получив уведомление о поступлении посылки северчанка пришла в почтовое отделение, вскрыла упаковку и обнаружила вместо телефонов коробку с тортом. Сумма ущерба составила более 12 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейским удалось установить подозреваемого, им оказался 30-летний житель республики Карелия. Теперь мошеннику грозит до пяти лет колонии.

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