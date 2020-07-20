Жителей города просят поделиться своим видением Томска

20 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Томский областной краеведческий музей проводит исследование по выявлению особенностей восприятия городской идентичности у жителей разных поколений.

Опрос проводится в рамках подготовки музейно-театральной лаборатории «Наш город+». Своими ответами томичи помогут сделать мероприятие интереснее для всех участников.

«Какой он, Томск? Динамичный или спокойной? Скучный ли? Может быть, вдохновляющий? Нам очень важно понять, каким видят Томск люди разного возраста, поэтому призываем вас пройти опрос «Город в пространстве и времени разных поколений», — говорится в сообщении.

Пройти опрос можно по ссылке, а подробнее узнать о проекте — тут.

Лаборатория «Наш город+» призвана с помощью музейных и театральных средств создать качественную площадку для осмысления и воплощения актуальных вопросов будущего города Томска. Проект реализуется при поддержке СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

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