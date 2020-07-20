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В Томске пройдет акция в поддержку сибирской литературы

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На этой неделе, 22 и 23 июля, на улицах города томичи прочитают отрывки из романов «Томские трущобы» и «Человек в маске», сообщают организаторы.

Участники акции получат отрывок из романа и прочитают его на камеру. Но можно и просто понаблюдать, как читают другие.

«Присоединиться могут все желающие, нужно просто присутствовать в указанное время в назначенном месте. Было бы здорово как в челлендже передавать книгу из рук в руки, но из-за ситуации с вирусом, так сделать не получится. Мы сделали индивидуальные карточки с текстом», — сообщают организаторы.

Съемки будут проходить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима:

«Этой акцией хочется привлечь внимание читателей к богатой сибирской литературе. Так, например, мы имеем уникальные по жанровым характеристикам произведения Не-Крестовского, которые были забыты. Напомню, что действия романов происходят на улицах нашего города: Верхняя Елань, Обруб, Болото, Почтамтская, Магистратская, Большая», — говорит организатор акции, аспирантка Филф ТГУ Мария Могилатова.

Участники получат открытки с иллюстрациями Томска начала XX века.

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