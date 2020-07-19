За сутки в Томской области зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 43 человека выздоровели, сообщает пресс-служба оладминистрации.

У 16 из вновь заболевших выявлена пневмония, у 21 ОРВИ, у 23 болезнь протекает бессимптомно. В обсерваторах находятся 56 человек.

Всего за весь период в Томской области установлены 3435 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1925, умерших 26.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1,02, тогда как днем ранее этот показатель составлял 0,99. Напомним, что для 1 этапа выхода из режима самоизоляции коэффициент распространения инфекции должен быть ниже 1.



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