В общежитии СибГМУ 20 студентов заразились коронавирусом

17 июля 2020 / Томский Обзор

В одном из общежитий СибГМУ (ул.Вершинина, 50) локализован очаг COVID-19. 20 студентов госпитализированы в респираторный госпиталь, сообщает ректор вуза Ольга Кобякова.

«Сначала с проявлением симптомов COVID-19 в респираторный госпиталь была госпитализирована одна студентка, заразившаяся при бытовых контактах вне СибГМУ. После чего, по инициативе университета, оперативно было проведено тестирование всех проживающих в общежитии. В итоге выявлено еще 19 студентов — бессимптомных носителей COVID-19», — сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

На данный момент выявлены близкие контакты заболевших — 45 студентов и четверо других жильцов. Они помещены в обсерватор для медицинского наблюдения. Им будет предложена медикаментозная профилактика. Также проведена дезинфекция комнат и мест общего пользования.

Также сообщается, что студенты чувствуют себя хорошо, их состояние оценивается, как удовлетворительное. Этаж, на котором жили заразившиеся, полностью изолирован. В здании соблюдаются меры усиленного санитарно-эпидемиологического режима — термометрия, использование индивидуальных средств защиты, дезинфекция и проветривание. Ситуация полностью контролируется администрацией университета и Роспотребнадзором.

Напомним, за весь период в Томской области установлены 3314 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 1836, умерших 25.

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