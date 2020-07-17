Томский фотограф «поймал» комету

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2020 // Фото: Сергей Степин

Томский фотограф Сергей Степин запечатлел комету C/2020 F3 (NEOWISE), которая вернется к Земле только через 6 800 лет.

«Я сегодня нифига не выспался, потому что до двух ночи мы ловили комету <...>. Чтобы ее разглядеть, лучше взять бинокль и отъехать от города, что бы засветка не мешала наблюдать небо. В ближайшие дни видна эта комета на севере, над горизонтом, примерно через час после захода солнца, немного правее созвездия большой медведицы», — накануне написал фотограф на своей странице ВКонтакте.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта 27 марта 2020 года. Она выдержала сближение с Солнцем и 23 июля 2020 года сблизится с Землёй до 103,5 млн км. Сейчас ее можно наблюдать невооруженным глазом на ночном и утреннем небе. В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернётся к Солнцу через 6800 лет.

Фото: Сергей Степин

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