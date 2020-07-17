Авиакомпания «СиЛА» с августа возобновит полеты из Томска в Абакан и Барнаул

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Авиакомпания «СиЛА» с августа возобновит полеты по маршруту Томск- Абакан, рейс Томск- Барнаул продлит до Белокурихи, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Андрея Богданова.

«Мы возобновляем полеты из Томска в Абакан, а также в Барнаул. При этом рейс в Барнаул будем „вытягивать“ до Белокурихи», — сказал Богданов.

Он отметил, что сроки возобновление рейсов Томск- Каргасок- Новый Васюган и Томск- Кедровый пока не определены.

«У нас есть желание возобновить эти рейсы, но пока есть вопросы с администрацией (Томской области — прим.ред.), поскольку изменилось положение по субсидированию», — уточнил Богданов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты из Томска в апреле на фоне падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

ООО «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Авиакомпания базируется в Магадане. Парк состоит из пяти самолетов Ан-28 и трех L-410.

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