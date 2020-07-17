В Томской области пожарные около 10 часов ликвидировали возгорание в селе Зырянское

17 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне, 16 июля, на окраине села Зырянское Зырянского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21.29. В течение двух часов пожарным удалось локализовать пожар, однако полностью ликвидировать открытое горение удалось лишь сегодня утром, в 7.29.

В результате пожара сгорели отходы лесопиления на площади 700 кв.метров. Причина возгорания устанавливается.



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