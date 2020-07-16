В отношении сотрудника мэрии Томска, подозреваемого во взяточничестве, возбуждено уголовное дело

16 июля 2020 / Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении заммэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) на основании материалов регионального УФСБ. По предварительным данным, с 2016 по 2018 годы подозреваемый лично получил крупную взятку от гражданки. Деньги чиновник получил за «способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы».

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся следственные действия, расследования уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее о задержании Сурикова сообщало агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

Суриков родился в 1975 году, окончил Томский госуниверситет (ТГУ) по двум специальностям. В разные годы работал сотрудником уголовного розыска в Томске, возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью, в 2014 году был назначен на пост руководителя управления МВД по Томску.

В 2016 году его назначили заместителем мэра Томска по безопасности, а в ноябре 2018 года — заместителем мэра Томска по безопасности и управлению делами.

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