Вице-мэра Томска Сурикова подозревают в получении взятки, он задержан — источник

16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Силовики задержали заместителя мэра Томска Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Суриков задержан по подозрению в совершении преступления по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

Агентство не располагает комментарием правоохранительных органов.

Суриков родился в 1975 году, окончил Томский госуниверситет (ТГУ) по двум специальностям. В разные годы работал сотрудником уголовного розыска в Томске, возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью, в 2014 году был назначен на пост руководителя управления МВД по Томску.

В 2016 году его назначили заместителем мэра Томска по безопасности, а в ноябре 2018 года — заместителем мэра Томска по безопасности и управлению делами.

Тэги/темы: