Томичам предлагают «открыть Томскую область заново»

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2020 // Фото: photo.rgotomsk.com

Томичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открываем Томскую область заново. Вместе!», организованном Русским географическим обществом.

Как сообщают организаторы, чтобы стать участником конкурса, необходимо отправить снимки, соответствующие номинациям — «Природа» или «Человек» — на сайт. Каждый может отправить не более 3 снимков в каждую из номинаций. Фотографии должны отражать идентичность и самобытность Томской области и ее жителей. Размер снимков — не менее 3500 пикселей по меньшей стороне. На фотографиях не должно быть надписей, копирайтов, водяных знаков, не допускаются рамки, клипарты, коллажи и надписи.

Заявки принимаются до 31 октября. Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети. В качестве Почетного эксперта в конкурсе примет участие Председатель Попечительского совета Томского отделения Русского географического общества, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который учредил свой специальный приз. Участники смогут побороться за фотокамеру, ценные призы от РГО, а также участие в итоговой фотовыставке, которая, вместе с награждением победителей, состоится в ноябре.

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