В Томске начнут производство препарата, точечно уничтожающего опухоли

Осенью этого года Томский политех, совместно с промышленным партнером, запустят производство микросфер иттрия — радиофармпрепарата для лечения различных видов рака, в частности печеночно-клеточного.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, производство микросфер иттрия запустят на исследовательском ядерном реакторе ТПУ совместно с промышленным партнером. Особенностью и преимуществом радиофармпрепарата является точечное уничтожение опухоли и сохранение здоровых органов и тканей.

«Технология производства разработана московской организацией, они держатели регистрационного удостоверения. У нас будет организовано контрактное производство на единственном за Уралом исследовательском ядерном реакторе. Промышленное производство начинается с осени. Уже были поставки тестовые в московские клиники. Препарат зарегистрирован, имеет удостоверение о том, что его можно применять в клинической практике», — рассказал начальник производства радиофармпрепаратов ТПУ Евгений Нестеров.

Технология лечения заключается в введении микросфер иттрия в кровеносный канал пациента, который доставляет их непосредственно к опухоли. После доставки сферы перекрывают доступ крови с кислородом к метастазам, параллельно воздействуя на них бета-излучением. В РФ этот метод лечения массово пока не применяется, однако препарат зарегистрирован и имеет удостоверение, разрешающее применение в клинической практике.

«Данная методика лечения предназначена для пациентов с неоперабельным раком печени. В отличие от химиотерапии, которая оказывает влияние на весь организм, микросферы воздействуют точечно на опухоль, так как препарат поступает в кровь. Это позволяет продлить срок жизни пациента и улучшить качество жизни после терапии», — отмечает ученый.

В настоящее время промышленный партнер ведет переговоры о поставках радиофармпрепарата в ведущие российские и европейские клиники, которые заинтересовались методом.

Печёночно-клеточный рак или гепатоцеллюлярная карцинома или гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) — наиболее часто встречающаяся опухолевая патология печени. ГЦР характеризуется крайне агрессивным течением и низкой выживаемостью (5-летняя выживаемость больных не превышает 15%).Ежегодно в мире диагностируют около 840 000 случаев, при этом среди причин смерти от онкологических заболеваний ГЦР занимает 2-место, в 2018 году в мире умерло около 780 000 больных.

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