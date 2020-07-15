Вспышка COVID-19 зарегистрирована на территории Мыльджинского месторождения

15 июля 2020 / Томский Обзор

Вспышка COVID-19 зарегистрирована на территории Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе Томской области, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«На текущий момент у сотрудников на месторождении подтверждено почти 50 положительных тестов на коронавирус», — сообщил источник.

Информацию о заражении вахтовиков коронавирусом на Мыльджинском месторождении подтвердил вице-губернатор Томской области Иван Деев. По его словам, точное число инфицированных будет известно в конце дня.

«На сегодняшний день на анализ было прислано 300 проб. Часть из них оказались положительные, но все они должны быть перепроверены в лаборатории Роспотребнадзора. Из подтвержденных на текущий момент порядка 50», — сообщил журналистам Деев.

Он отметил, что пробы были отобраны у всех сотрудников на месторождении. Пять пациентов, имевших симптомы ОРВИ, были вывезены в Томск бортом санавиации. Еще у четверых есть легкие симптомы ОРВИ, у остальных симптомов заболевания нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле в Каргаске выявили очаг коронавируса. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в районе зарегистрирован 4 июля 2020 года. Заболевшие есть среди сотрудников нескольких учреждений Каргасокского района. Местная поликлиника была закрыта на карантин.

По сообщению оперативного штаба, сегодня в Томской области зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом, 32 человека выздоровели, один умер. В обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась инфекционно-токсическим шоком, миокардитом и сердечной недостаточностью, сообщил региональный оперштаб.

Мыльджинское газоконденсатное месторождение с 2007 года разрабатывает АО «Томскгазпром» — дочернее добывающее общество ОАО «Востокгазпром», которое, в свою очередь, является «дочкой» «Газпрома» (MOEX: GAZP). Помимо Мыльджинского, «Томскгазпром» ведет добычу еще на шести месторождениях углеводородов в Томской области: Северо-Васюганском, Казанском, Останинском, Чкаловском, Рыбальном и Сомовском.

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