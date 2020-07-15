«Без паники»: в Томске проверят средства оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей

Томский Обзор / Фото: 15 июля 2020 // Фото: freepik.com

«Сохраняйте спокойствие и не допускайте паники при характерном звуке сирены»: в Томске проверят средства оповещения об опасности. Как сообщает пресс-служба мэрии города, комплексная техническая проверка готовности и сам запуск средств оповещения пройдет на территории Томска 23 июля с 11 до 12 часов. Она будет включать запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещение трансляций теле- и радиоканалов.

Как отмечается в материалах МЧС, электросирены находятся практически во всех населенных пунктах и располагаются на крышах самых высоких домов. Городские средства сопряжены с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).

«Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». По этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10-ти общероссийских общедоступных телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение», - говорится в информации-пресс-службы. В рабочем режиме именно оно будет содержать информацию о тех действиях, которые жители должны предпринять для защиты жизни и здоровья.

«В соответствие с законом для оперативной подачи сигналов оповещения и передачи сообщений о сложившейся обстановке используются все виды средств массовой информации, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности», - отмечают в МЧС.

Именно это министерство совместно с Минкомсвязью и Россвязью работает над развитием систем оповещения в России. Задача - гарантированно охватить экстренными оповещениями к 2030 году до 90% населения. Проект реализуется в России уже более 10 лет - это создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. Привязка системы - территориальная, не отраслевая, и основана на принципе максимальной мобильности, как и вся система ГО. Впервые модернизированная городская система оповещения была протестирована в Томске в апреле 2016 года.

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