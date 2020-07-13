МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки продуктов из магазинов «у дома»

13 июля 2020 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС совместно с Rate&Goods запустила сервис доставки продуктов по району. К сервису могут подключиться томские магазины формата «у дома» и микросети, которые принимают платежи через МТС Кассу.

В приложении Rate&Goods пользователи могут заказать экспресс-доставку продуктов из ближайших магазинов, сравнив их цены и ассортимент. К проекту уже присоединились магазины из Москвы и Подмосковья.

Чтобы присоединиться к сервису, магазин должен быть подключен к онлайн-кассе МТС. Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера. Зато бесплатно рассказать об услуге, получать и обрабатывать заказы теперь способен каждый магазин: присоединиться к проекту могут торговые точки из любого района Томска и области. Приложение можно потестить на специальной площадке.

«Сейчас услуга экспресс-доставки продуктов весьма востребована, но её оказывают в основном крупные торговые сети, а ведь почти треть продуктового ритейла в Томске приходится на независимые магазины и микросети. Многие небольшие магазины и микросети способны доставить товары своими силами по району, но вот возможности создать собственную платформу для оформления заказа нет почти ни у кого из них. И ещё сложнее небольшой мясной лавке или булочной заниматься продвижением такой опции. Бесплатное приложение с интеграцией ассортимента магазина помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность небольшим магазинам делать клиентам экспресс-доставку и конкурировать с торговыми сетями», – отмечает директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Спрос на доставку продуктов и готовой еды остаётся высоким и после ослабления самоизоляции. Так, по данным индекса цифровой активности компании МТС за 09 июля, количество обращений новосибирских пользователей к сервисам доставки превышает средние значения 2019 года почти в два раза.

Организовать доставку просто:

В приложение Rate&Goods передаются данные об ассортименте и ценах товаров магазина, который принимает платежи при помощи МТС Кассы. Владельцу пекарни или супермаркета «за углом» не придётся вносить данные вручную: всё происходит автоматически.

Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Как только поступит очередная заявка, магазин получит оповещение, и сотрудники точки смогут заняться его обработкой.

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