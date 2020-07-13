За выходные в Томской области зарегистрировано 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

13 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За минувшие выходные, 11 и 12 июля, в Томской области зарегистрированы 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 60-ти человек. Общее количество умерших составляет 23 подтвержденных случая, сообщает региональный оперштаб.



В обсерваторах под Томском находится 61 человек. Смерть еще одного пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии. Заболевание осложнялось хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и почек. Таким образом, в Томской области за весь период установлено 2974 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 1673, умерших 23.

Накануне выходных, заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал рост заболевания в регионе:



«Продолжают выявляться заболевшие из числа контактных по зафиксированным ранее очагам — НИИ, предприятия в Томском районе и Томске и другие организации. Также установлены новые очаги — несколько служб и администрация одного из районов области, сотрудники и пациенты районной больницы другого муниципалитета», — сказал Деев.

Также установлен очаг в одной из строительных компаний региона, эпидемиологи проводят расследование. Кроме того, продолжают регистрироваться случаи заражения на двух крупных предприятиях Томского района, Роспотребнадзор вынес предписание об устранении нарушений, проведена дезинфекция помещений.





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