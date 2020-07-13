Коронавирусную инфекцию выявили в еще одном частном пансионате для пожилых людей в Томске

13 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Пансионат «Доброе сердце»

Коронавирусную инфекцию выявили у постояльцев и персонала частного пансионата для пожилых людей «Доброе сердце» в Томске. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональный оперштаб.

«За весь период тесты подтвердили заболевание у 28 человек, в том числе у пяти сотрудников. Выздоровели 14 человек. Инфекция протекала с разной степенью тяжести. На сегодня в стационарах Томска, а также в Томской районной больнице остаются пять человек из числа проживающих в пансионате», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, первый случай инфицирования в пансионате был установлен 10 июня.

«После проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, текущей и заключительной дезинфекции помещений учреждение начало работать. На сегодня очаг локализован, новых заболеваний не зафиксировано», — добавил собеседник агентства.

Пансионат «Доброе сердце» расположен на севере Томска. Стоимость проживания в нем составляет порядка 18 500 - 20 000 рублей в месяц за место в двух- и четырехместных номерах с полным пансионом.

Это не первый случай выявления коронавируса в томских учреждениях для пожилых людей. Так, в начале июня COVID-19 обнаружили в пансионате для пожилых и инвалидов «Южный», было госпитализировано 44 человека. Прокуратура в ходе проверки установила, что руководство учреждения не в полной мере препятствовало механизму передачи инфекции от сотрудников к постояльцам, не усилило режим дезинфекции помещений и ненадлежащим образом организовало выявление лиц с признаками заболевания. Ведомство направило материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей).

Тэги/темы: