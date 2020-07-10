В Оби нашли тело утонувшей 7 июля девушки

10 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вечером 9 июля в 20:10 в селе Сарафановка Молчановского района сотрудниками инспекции по маломерным судам обнаружено тело предположительно утонувшей 15-летней девушки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, поисковые мероприятия проводились с привлечением сотрудников полиции, ГИМС и работников сельского поселения.

Ранее СК РФ по Томской области сообщил, что в Молчановском районе проводится проверка по факту гибели девушки, утонувшей во время купания в Оби в селе Сарафановка: «По предварительным данным, 7 июля 2020 года в вечернее время восемь несовершеннолетних детей под присмотром взрослых купались в реке Обь в районе села Сарафановка. Во время купания две девочки стали тонуть. Одну из них удалось спасти, вторая девочка утонула».

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