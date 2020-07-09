В июле в Каргаске выявили коронавирус у 17 человек

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2020 // Фото: http://www.kargasok.ru/

В июле в Каргаске выявили коронавирус у 17 человек. Как сообщается на сайте районной Каргасоксой больницы, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в районе зарегистрирован 4 июля 2020 года.

«На сегодняшний день заболевание выявлено у 17 человек. Один госпитализирован в инфекционное отделение Каргасокской районной больницы, еще один заболевший переведен в респираторный госпиталь Томска. У остальных инфекция протекает бессимптомно либо с легкими признаками ОРВИ. Они находятся под медицинским наблюдением» - говорится в сообщении.

Заболевшие есть среди сотрудников нескольких учреждений Каргасокского района. В учреждениях, где установлены заболевшие, проведена текущая и заключительная дезинфекция помещений, лица, контактировавшие с заболевшими, находятся на самоизоляции.

Поликлиника ОГБУЗ «Каргасокская РБ» закрыта для плановых посещений с 8 июля 2020 года, прием плановых пациентов будет осуществляться на дому.

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