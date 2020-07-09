В ТГУ тестируют экологичный способ переработки скошенной с газонов травы с помощью калифорнийских червей

9 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГУ

В ТГУ тестируют экологичный способ переработки скошенной с газонов травы. Работы идут в рамках проекта «Траву в дело», ставшего победителем конкурса волонтёрских проектов компании СИБУР «Люди, меняющие мир».

Как сообщает пресс-служба вуза, студенты геолого-географического факультета и Биологического института ТГУ в рамках этого проекта экспериментируют с калифорнийскими червями и микробиологическим удобрением.

– Каждое лето десятки тонн молодой зеленой травы вывозят на свалку, хотя из нее может получаться плодородная почва, – говорит исполнитель проекта, магистрантка ГГФ ТГУ Ольга Безгодова. – В то же время земля для газонов привозится из других регионов, что экономически невыгодно. Мы решили использовать простую и эффективную технологию компостирования, чтобы перерабатывать отходы на месте. Конечный продукт представляет собой экологически безопасное удобрение, способное значительно улучшить качество городских газонов и клумб.

Основной материал – скошенную траву – учащимся представляет Служба Университетской рощи ТГУ. Место для переработки сырья выделил Сибирский ботанический сад. Волонтёры уже произвели несколько закладок травы.

Часть отходов была обработана только микробиологическим удобрением, в другую часть дополнительно заселены калифорнийские черви - они позволят ускоренно перерабатывать зелёную массу.

Идеолог проекта, завкафедрой сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Андрей Бабенко поясняет - выбор в пользу данного вида был сделан из-за его рабочих характеристик.

– Калифорнийские черви отличаются высокой плодовитостью, всеядностью и тем, что после их переработки получается вермикомпост высокого качества, – говорит Андрей Сергеевич. – Проект, выигранный нашими ребятами, позволил перенести эксперименты, которые шли в лаборатории, на большую площадку, где перерабатываются не килограммы, а тонны отходов. Будущие экологи не только получают опыт безотходного землепользования, но и ведут исследования. На финальной стадии они проанализируют качество переработки растительного сырья с использованием червей и контрольной партии компоста, полученной без участия беспозвоночных.

По словам студентов, полученное природное удобрение осенью будет использовано для формирования газонов в Университетской роще и Ботсаду. В дальнейшем полученный опыт можно будет применять для улучшения качества городских газонов - волонтёры планируют предложить его реализацию властям Томска.

Фото: Пресс-служба ТГУ

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