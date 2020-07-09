При попытке продажи щенков той-терьера томичка стала жертвой мошенников

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2020 // Фото: freepik.com

Томичка стала жертвой мошенников, пытаясь продать щенков той-терьера. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, в полицию поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих 26-летней томичке.

Заявительница разместила на одной из интернет-площадок объявление о продаже щенков той-терьера, стоимостью 2 тысячи рублей каждый. После чего ей на телефон позвонила потенциальная покупательница и сказала, что намерена приобрести двух щенков.

Звонившая сообщила, что в данный момент находится не в Томске, поэтому хочет «забронировать» питомцев, перевести оплату и забрать животных по возвращению в город. Потерпевшая сказала, что предоплата не обязательна, но «покупательница» настояла на переводе денег. И объяснила, что не может перевести деньги по номеру телефона, перевод возможен только на расчетный счет, для чего продавцу нужно пройти к банкомату.

Во время разговора потерпевшая находилась на работе, поэтому перевод денег отложили до вечера. После работы владелица щенков отправилась к банкомату и по указаниям звонившей начала производить операции через банкомат.

По словам потерпевшей, дальнейшие действия происходили «как будто под гипнозом»: «Женщина сомневалась в правильности своих поступков и пыталась отказаться от действий по карте, но неизвестная говорила, что если она прервет операции, то на женщине останутся ее кредиты, убеждала ее, что женщина еще будет перед ней извиняться, за то, что сомневается в ее благих намерениях. После разговора с женщиной, потерпевшая обнаружила, что с ее банковских карт снято около 40 000 рублей» - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

Ведомство напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием и просит томичей быть бдительными.

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