Синоптики обещают в четверг ливни и град в Томской области

8 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Наталья Почтарева

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 июля по области и г. Томску ожидаются местами кратковременные, при грозах сильные ливневые дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Томской области.

Также ведомство предупреждает о необходимости соблюдения правил личной безопасности при ухудшении погодных условий: быть внимательными при переходе проезжей части, избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов. Порывы ветра лучше переждать в помещении.

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