Студентка ТГУ сняла фильм про бездомных животных Томска

8 июля 2020 / Томский Обзор

Студентка ТГУ Александра Преснякова сняла фильм «Большое сердце в маленьком городе». Герои картины, жители города, рассказали о человеческой жестокости по отношению к домашним и бездомным животным, а также поделились историями их спасения.

Съёмки фильма продолжались с марта до начала июня. В работу вошли рассказы волонтёров, врачей и новых хозяев, приютивших пострадавших животных. В процессе Александре помогал кинопроект CAST production и его креативный продюсер Артем Сагеев.

Как рассказывает девушка, самым сложным для нее стал отбор историй для картины. Все они были связаны с ситуациями, требующими огласки. С первоначальным подбором сюжетов начинающему режиссеру посодействовала зоозащитная команда «Виктория», волонтёры которой помогают в поисках потерянного питомца или хозяина для животного. Также они занимаются лечением и передержкой попавших в беду зверей.

«Мы созвонились с организаторами группы „Виктория“. Они нам дали „добро“ и отправили 52 истории животных, из них мы выбирали», — говорит автор фильма. - «Люди охотно рассказывали, охотно делились, очень искренне».

В результате, в картину вошли восемь историй из 52 предложенных. Некоторые из животных-героев этих сюжетов не смогли полностью восстановиться, некоторые не выжили, рассказывает Александра: «Слишком много боли. Самая лучшая помощь нам, если люди задумаются, что животные — такие же люди. Им нужно помогать. Наш главный посыл — вы можете не любить собаку, вас никто не заставляет, но пинать, бить — вы не имеете право».

Посмотреть фильм «Большое сердце в маленьком городе» можно на канале CAST production.

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