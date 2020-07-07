В Томске снова ожидаются грозы

7 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На основании информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» вечером 7 и в течение дня 8 июля на территории Томска ожидаются небольшие дожди, местами грозы, ветер северо-западный 2-7м/с, местами при грозе порывы до 12м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Завтра в Томске переменная облачность, температура ночью +13…+15 °С, днем +26…+28 °С.

В то же время, 7-9 июля на западе Томской области, в Эвенкии, Иркутской области сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Дожди и грозы ожидаются по всей Сибири - 7 июля в Алтайском крае, 8 июля в Республике Алтай, 9 июля в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края сильный дождь, гроза.

В центральных, южных районах Красноярского края, в Хакасии сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с.

В Тыве сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер до 25 м/с.

7-8 июля в Кемеровской области сильный ливневый дождь, гроза, град. В Иркутской области сильный дождь, в селеопасных районах очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с.

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