Для томичей заканчивается «коронавирусная» отсрочка подачи деклараций по форме 3-НДФЛ

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2020 // Фото: freepik.com

Срок уплаты НДФЛ с полученного в 2019 году дохода закончится для томичей менее, чем через 10 дней - налог на доходы физических лиц следует уплатить не позднее 15 июля.

«Подтвердить налог к уплате в этом году возможно, направив в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, не позднее 30 июля, а не 30 апреля – как было ранее. Срок сдачи налоговых деклараций за 2019 год продлен постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 из-за сложной эпидемиологической обстановки в России» - поясняет пресс-секретарь УФНС России по Томской области Маргарита Ющенко.

Отчитаться о доходах должны те томичи, кто в прошлом году продали имущество, которым владели менее пяти лет, получили в дар недвижимость, транспортные средства, акции или иные ценности не от близких родственников. Кроме того, придется заплатить налог за выигрыш в лотерею, сдачу имущества в аренду или получение дохода от зарубежных источников и некоторых иных случаях.

Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. И если налоговый агент не исчислил НДФЛ при выплате дохода, то такой доход также необходимо задекларировать самостоятельно.

На сегодняшний день жители региона предоставили почти 80 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ.

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