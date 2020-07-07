Асфальтобетонный скол с томских дорог используют повторно

7 июля 2020 / Томский Обзор

Асфальтобетонный скол с томских дорог используют повторно. Как сообщает пресс-служба мэрии, срезка, которую дорожники получают при ремонте проезжей части, собирается для нужд города. В дальнейшем ею ремонтируются дороги третьей категории, отсыпаются и утрамбовываются улицы на окраинах и в микрорайонах индивидуальной застройки.

В частности, в минувшие выходные асфальтобетонный скол применялся при проведении работ по ямочному ремонту на ул. Семейная, по переулкам Аптекарский, Верный, Доброты, в мкр. 2-ой Академический и пос. Светлый.

В целом в этом году ямочный ремонт запланирован на 66 улицах Томска. В ближайшие сутки дорожные бригады проводят разработку технологических карт для последующей укладки асфальтобетонной смеси на улично-дорожной сети в пос. Светлый, ул. Яковлева, Королева и на автомобильной дороге в Заварзино.

Напомним, это не первый опыт повторного использования материалов в Томске. В 2017 году демонтированные при реконструкции площади Ново-Соборной скамейки и тротуарная плитка использовались мэрией для благоустройства иных общественных и дворовых пространств города.

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