Строительство автодороги Томск-Тайга будет вестись в семь этапов

6 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Строительство автодороги Томск-Тайга будет вестись в семь этапов. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России». В ходе реализации этапов будут построены четыре участка автомобильной дороги, а также произведено переустройство трех газопроводов-отводов, попадающих в зону работ.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о том, что эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на предоставленную проектно-сметную документацию на строительство автомобильной дороги Томск-Тайга длиной 68 км. Она соединит Томскую и Кемеровскую области, пройдя по территории обоих регионов и позволит кратчайшим способом связать две эти территории. Застройщиком определено ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области».

«Начало проектируемой трассы предусмотрено на автомобильной дороге «Томск - Мирный - Межениновка» в Томском районе Томской области, конец – на въезде в моногород Тайга на дороге «Тайга - Таежный» в Яшкинском районе Кемеровской области. Расчетная скорость движения по дороге составит 120 км в час, интенсивность движения на расчетный год для различных этапов достигнет 9276 - 10245 автомобилей в сутки» - уточняют в пресс-службе «Главгосэкспертизы России».

«Земляное полотно будет устроено в высоких насыпях и глубоких выемках. В местах пересечения трассой ручьев и рек, в пониженных местах рельефа построят водопропускные трубы. Для организации дорожного движения и обеспечения безопасности на трассе установят дорожные знаки, направляющие устройства, барьерное ограждение и наружное электроосвещение, а также нанесут разметку. Для удобства жителей ближайших населенных пунктов и садоводческих товариществ построят автобусные остановки с пешеходными переходами. Также будет оборудована площадка отдыха для водителей и пассажиров» - комментируют в ведомстве проект.

Напомним, соглашение о строительстве дороги с использованием схемы государственно-частного партнерства было подписано в 2017 году Газпромбанком, Томской и Кемеровской областями. Тогда планировалось, что концессионером по проекту выступит Газпромбанк, который вложит 4 млрд рублей из необходимых для строительства 7 млрд рублей. После разработки документации стоимость реализации проекта увеличилась в 2,4 раза - до 16,8 млрд рублей.

Но по словам вице-губернатора Томской области Игоря Шатурного, пока концессионер не отказывается от участия в проекте. По его словам, в ближайшее время власти Томской области подготовят инвестиционный проект для подачи заявки на привлечение финансирования из федерального бюджета. Региональные бюджеты, по его словам, такой огромный проект «не потянут».

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