Томичи могут подать заявки на Всероссийский конкурс «Туристический сувенир»

6 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Туристический сувенир

Стартовал приём заявок на ежегодный Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов-2020. В конкурсе могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера народных промыслов, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.

Как сообщают организаторы конкурса, в этом году от одного автора можно подать до 10 заявок, они принимаются до 5 августа 2020 года включительно. Финал окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» состоится в Улан-Удэ ориентировочно в сентябре.

Конкурсные работы можно подавать в номинациях этнографический сувенир; сувенир города; сувенир региона; гастрономический сувенир - напитки; гастрономический сувенир - еда; сувенир события; сувенир туристического маршрута; сувенир музея; сувенир-игрушка; идея сувенира и линейка туристических сувениров (подноминации: регион, город, музей).

В каждой номинации работы представляются в нескольких категориях в соответствии с отпускной ценой: эконом-класс (до 200 рублей), средняя (от 200 до 500 рублей), высокая (от 500 до 3000 рублей), VIP (от 3000 рублей).

Лучшие работы окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – СФО и ДФО 2020 примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года по инициативе Геннадия Шаталова, с 2018 года – при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). В 2019 году для участия во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» было заявлено 2349 туристических сувениров из 66 регионов страны.

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