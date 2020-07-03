Закрытый после вспышки коронавируса центральный рынок Томска возобновил работу по решению суда

3 июля 2020 / Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска удовлетворил ходатайство собственника центрального рынка Томска о досрочном прекращении приостановки деятельности, введенной из-за вспышки коронавируса, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе суда.

«В суде было озвучено заключение Роспотребнадзора об устранении выявленных ранее нарушений. Суд пришел к выводу, что есть основания для отмены приостановки деятельности и удовлетворил ходатайство», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба управления ФССП по Томской области сообщает, что после решения суда пристав сразу выехал на улицу Карла Маркса, 48, где располагается рынок, и снял печати с дверей здания.

Как сообщалось, в начале июня шестерых сотрудников центрального рынка Томска госпитализировали с коронавирусной инфекцией. На торговой площадке провели дезинфекцию, но Роспотребнадзор вынес постановление о приостановке деятельности.

8 июня Ленинский районный суд Томска приостановил деятельность рынка на 30 суток по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).

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