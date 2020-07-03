Иван Деев пояснил, как в Томской области проходит подсчет летальных случаев от коронавирусной инфекции

3 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

В Томской области зарегистрированы 53 новых случая заболевания коронавирусом, 54 человека выздоровели. За весь период установлено 2417 случаев заболевания COVID-19, 1243 выздоровели, 17 умерли.

Комментируя сегодня рост числа умерших от коронавируса в регионе, заместитель руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев подчеркнул: «Что касается летальных исходов, мы же с вами публикуем верифицированные данные, те, у которых есть заключение, что пациенты умерли по причине коронавируса. Соответственно, на текущий момент это число - 17. Есть пациенты, которые находятся на исследовании. Как только будут заключения паталогоанатомов, мы эти цифры сразу же публикуем. Есть пациенты которые умирают не от «короны» - там есть «зеленая зона», где лежат другие пациенты, но тоже тяжелые, и есть пациенты, которые умирают по другим причинам».

Также заместитель губернатора отметил: «Мы, в любом случае, все эти цифры будем обсуждать помесячно, как я и обещал. Апрель официально опубликован, там случаев - 0, но мы говорили, что апрельский случай перешел в май, потому что свидетельство было выдано в мае. Май в ближайшее время будет опубликован с разбивкой по причинам - умершие от «короны» и нет, эти цифры и будем обсуждать. А июнь, соответственно, в начале августа».

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