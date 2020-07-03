В Томске грузовик сбил трех пешеходов: полиции требуется помощь очевидцев

3 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: УМВД России по Томской области

Сегодня около 12 часов 11 минут на улице Яковлева, 57, по предварительным данным, 59-летний водитель на Nissan Diesel сбил трех пешеходов. Как сообщает УМВД России по Томской области, сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что водитель Nissan Diesel утратил контроль за движением, в результате чего и совершил наезд на дорожное ограждение и трех пешеходов. После этого грузовик продолжил движение и столкнулся с двумя автомобилями - Honda Fit и Kia Optima.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, 18-летний молодой человек, скончался на месте, двое других доставлены в медицинское учреждение для осмотра» - уточнили в УМВД России по ТО.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства происшествия.

Очевидцев аварии просят обращаться по телефону 794-715, либо 66-44-22, 66-44-24. Также обратиться можно лично - по адресу Иркутский тракт, 79, каб. 404.

Фото: УМВД России по Томской области

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