Губернатор Сергей Жвачкин поздравил томичей с присвоением Томску звания Города трудовой доблести

3 июля 2020 / Томский Обзор

Напомним, о своем решении присвоить Томску звание Города трудовой доблести на заседании Российского оргкомитета «Победа» сообщил Президент России Владимир Путин.

«У томичей особое, трепетное отношение к сохранению памяти о войне. Не случайно именно в Томске родилось ставшее всемирным движение «Бессмертный полк», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Каждый второй житель нашей области не вернулся с фронта, проливая кровь за нашу Родину в борьбе с фашизмом. Не меньшим был вклад в Победу тылового Томска, который принял десятки промышленных предприятий со всего Советского Союза, который в кратчайшие сроки развернул военные госпитали, который вооружал и кормил фронт».

«Томичи день и ночь, не жалея сил, совершали подвиги и на поле боя, и в тылу. И решение Президента о присвоении Томску высокого звания — это признание заслуг наших ветеранов, участников войны, тружеников тыла, многих поколений томичей. Мы очень благодарны главе государства. Я искренне поздравляю всех томичей!», — сказал Сергей Жвачкин.

2 июля Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Глава государства присвоил почетное звание 20-ти городам страны, в том числе Томску, «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

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