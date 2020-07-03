В ночь с 3 на 4 июля томичи могут понаблюдать за полным парадом планет

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2020 // Фото: freepik.com

В ночь на субботу, 4 июля, томичи смогут наблюдать за редким астрономическим явлением - большим, или полным, парадом планет. Это редкое явление, когда по одну сторону от Солнца выстроятся все планеты Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Ассистент отделения электронной инженерии Томского политехнического университета Андрей Коломейцев рассказал о том, как и когда можно увидеть это астрономическое событие в Томске.

По его словам, сейчас, в начале июля, для наблюдения за редким астрономическим явлением в Томской области довольно светло — Солнце очень мало времени находится за горизонтом. Свой «засвет» дает и Луна. «Парад будет достаточно низко над горизонтом — это тоже осложняет наблюдение. Нужно широкое открытое пространство или высокое место с открытым горизонтом. Идеальное время для наблюдения явления в Томске — 4 июля приблизительно с трех ночи до пяти утра», — говорит эксперт.

Не все парады планет одинаковы (хотя астрономы чаще называют это явление «сближением планет»). По словам Коломейцева, три планеты выстраиваются в одну линию два раза в год, четыре планеты — один раз в год, пять — один раз каждые 19 лет. Все сразу — гораздо реже, особенно с участием девятой планеты - Плутона.

Также Андрей Коломейцев пояснил, что парад планет, в отличие от солнечного и лунного затмения, можно наблюдать на протяжении двух недель. Для моделирования ночного неба, поиска лучшего времени и места просмотра планет можно воспользоваться онлайн-сервисами.

Тэги/темы: