Возобновлено железнодорожное сообщение Томск ‑ Анапа

2 июля 2020 / Томский Обзор

Возобновлено железнодорожное сообщение Томск ‑ Анапа. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, это сделано в связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в регионах России из-за коронавируса.

«РЖД» возобновляет курсирование ряда поездов дальнего следования, в том числе, и поезда Томск ‑ Анапа (№№ 133/134). Он будет отправляться из Томска с 1 июля по 29 сентября по нечетным числам, из Анапы — с 5 июля по 3 октября по нечетным числам. В случае, если в месяце будет 31 день, поезд отправится из Томска 29, 31, 3, из Анапы — 29, 31, 2, 4, 7.

Продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана, временно приостановлена.

Напомним, ранее поезд Томск-Анапа был отменен отправлением из Томска с 23 апреля по 30 июня и начиная с 30 сентября, из Анапы с 27 апреля по 4 июля и начиная с 4 октября. Кроме того, «РЖД» отменило поезд «Томич» сообщением Томск – Москва - с 16 апреля из Томска, с 18 апреля - отправлением из Москвы.

Пока не возобновлены поезд Новосибирск–Томск (отменен отправлением из Новосибирска с 8 апреля, из Томска – с 9 апреля) и вагоны беспересадочного сообщения Томск – Владивосток (отменены отправлением из Томска с 22 мая, из Владивостока с 27 мая).

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