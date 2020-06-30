Причиной пожара, унесшего жизни двух женщин в Томской области, мог стать неисправный сетевой фильтр

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Следователи назвали предварительную причину пожара в селе Могочино, в результате которого погибли мать и дочь, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

«Предположительной причиной возгорания явилась неисправность электрического сетевого фильтра», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, пожар в деревянном брусовом жилом доме произошел в ночь на 30 июня. При тушении пожара сотруднгики МЧС обнаружили тела проживавших в одной из квартир матери и дочери. По предварительным данным, женщины скончались от отравления продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги/темы: