Из-за коронавируса «Томскнефтехим» перенес остановочный ремонт

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

ООО «Томскнефтехим» (СИБУР) перенесло остановочный ремонт в связи с ситуацией с распространением новой коронавиурсной инфекции. Запланированные на 15 июня мероприятия начнутся 31 августа и продлятся до второй декады сентября. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил генеральный директор «Томскнефтехима» Андрей Кугаевский.

«Работы основные определяются как раз теми задачами, которые у нас есть — определенные мероприятия по воздействию на энергоэффективность, мы готовим дополнительный турбогенератор. Выработку электроэнергии мы пытаемся тоже увеличить, все сопутствующие работы тоже будем выполнять», — отметил Андрей Кугаевский.

Он также уточнил, что процесс остановки и запуска оборудования всегда связаны с дополнительным воздействием на окружающую среду через системы утилизации.

«Поэтому тот эффект, который мы видим, горение факела, будет присутствовать в этот период, в период останова и пуска оборудования. Когда мы закончим, выйдем на режим, будет визуально заметно, факел будет спокойно гореть в дежурном режиме», — отметил Андрей Кугаевский.

В свою очередь профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха Алексей Пестряков отметил, что подавляющее большинство химических производств так или иначе должны нейтрализовать свои выбросы через факелы.

«Факел — один из самых эффективных методов нейтрализации выбросов прежде всего органических веществ. Насколько я могу наблюдать, на „Томскнефтехиме“ факел работает достаточно надежно, стабильно и опасности для окружающей среды по моим данным он не представляет. Он достаточно надежно утилизирует и нейтрализует те выбросы, которые происходят на нефтехимическом комбинате», — уточнил Алексей Пестряков.

Он также добавил, что другие утилизационные системы, в частности циклонные, используемые на предприятии, вполне соответствуют все соответствующим требованиям и стандартам.

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