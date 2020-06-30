Следователи проверяют обстоятельства гибели двух женщин при пожаре в Томской области

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Молчановском районе проводится проверка по факту обнаружения тел двух женщин, погибших при пожаре в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, минувшей ночью загорелся деревянный одноэтажный двухквартирный жилой дом в селе Могочино Молчановского района. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух женщин: 69-летней матери и ее 46-летней дочери. По предварительным данным, женщины скончались от отравления продуктами горения.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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