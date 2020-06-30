Томские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка во время купания

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

По факту гибели ребенка во время купания в Томи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Напомним, накануне, 29 июня, в Томске во время купания в Томи в районе ул.Мельничной двое мальчиков стали тонуть. Третий мальчик, оставшийся на берегу реки, стал кричать и звать людей на помощь. Проходивший мимо мужчина бросился спасать детей, вытащил их на берег, но одного мальчика спасти не удалось.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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