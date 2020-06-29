Подросток утонул в Томи в районе ул.Мельничной

29 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Сегодня днем, 29 июня в Томске утонул подросток, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Несчастный случай произошел в районе ул.Мельничной. По предварительным данным, во время купания в запрещенном для этого месте двое подростков начали тонуть. Третий мальчик, который видел происходящее и находился на берегу, привлек внимание одного из прохожих.

Мужчина прыгнул в воду и вытащил на берег утопающих, где ими занялись врачи скорой помощи. Одного спасти не удалось.

В связи с установшейся жаркой погодой томичей призывают соблюдать требования безопасности на отдыхе: не оставлять без присмотра детей, не купаться в запрещенных местах, при сильном течении.

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