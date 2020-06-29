Томские ученые создадут ПО для диагностики композитов по заказу минобороны Индии

Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасность Томского политеха разработает программное обеспечение для моделирования и распознавания дефектов в композитах. Соответствующее соглашение, рассчитанное на два года, подписали представители вуза и лаборатория передовых систем министерства обороны Индии.

Как сообщает пресс-служба вуза, программа сможет моделировать и распознавать типичные дефекты композитов: трещины, расслоения, обрывы нитей, неполное отвердение связующей, пористость и другие.

«Сейчас идет эра перехода от металла к композитам, особенно в передовых отраслях промышленности: авиации, космической технике и энергетике. Однако появление композитов породило новые виды дефектов. Методы их распознавания отличаются от диагностики металлов. Мы применяем тепловой, или инфракрасный, метод, который позволяет определить дефекты в композитах», — объясняет заведующий лабораторией «Тепловой контроль» ТПУ Владимир Вавилов.

В рамках соглашения специалисты Томского политеха проводят исследования и испытания образцов композитов с дефектами, присланные индийской стороной. Это помогает отработать и оптимизировать работу ПО.

Подобное программное обеспечение Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности ТПУ поставляла для NASA, Boeing, а также в университеты Японии, Финляндии, Великобритании, Польши, Малайзии и ряда других стран.

Тэги/темы: