ТУСУР разработает системы радиосвязи для малых спутников

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2020 // Фото: tusur.ru

Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники по заказу РКК «Энергия» к 2022 году разработают системы радиосвязи для роя малоразмерных космических аппаратов (МКА), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«На сегодняшний день мы подписали и согласовали техническое задание на разработку системы связи для роя МКА, составили график выполнения проекта, активная работа по которому начнется к концу лета», — сказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский, слова которого приводятся в сообщении.

По условиям соглашения, вузу предстоит создать миниатюрную систему радиосвязи для роя МКА. Элементы аппарата должны работать в широком температурном диапазоне — от -60 до +105 градусов.

«Главная сложность напрямую связана с небольшими размерами аппаратов. Масса бортовой радиоаппаратуры не должна превышать 100 грамм, а энергопотребление — 5 ватт. Заданием предусмотрено, что антенны должны работать в УКВ диапазоне длиной волны около 70 см», — отметил директор НИИ радиотехнических систем ТУСУРа Виталий Лебедев.

В пресс-службе отмечают, что разработка осуществляется в рамках проекта по созданию роя малоразмерных космических аппаратов, который курирует РКК «Энергия». Первый запуск из четырех МКА запланирован на 2022 год.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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