В Томский онкодиспансер поступило новое оборудование за 15 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

В онкологическое отделение Томского областного онкодиспансера появился новый видеоэндоскопический комплекс экспертного класса. Оборудование за 15 млн рублей приобретено на средства областного бюджета в рамках программы оказания высокотехнологичной медпомощи, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Несколько единиц видеоэндокопического комплекса уже в работе и они хорошо показали себя в лечении пациентов разных профилей. При эндоскопии удается обойтись без разрезов, что всегда снижает время послеоперационного восстановления», — сообщил и.о. главного врача Томского областного онкодиспансера Максим Грищенко.

В пресс-службе уточняют, что наиболее часто эндоскопический метод используется для лечения рака желудка, позволяя точно определить локализацию онкологического очага, контролировать иссечение опухоли в пределах здоровой ткани. С начала 2020 года в Томском областном онкологическом диспансере проведено около 250 эндоскопических операций.

Всего в 2020 году для медучреждений Томской области планируется за счет средств областного и федерального бюджетов закупить новое оборудование на 661 млн рублей.

Согласно данным Сибирского онкологического журнала, рак желудка остается одной из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований как в мире, так и в Российской Федерации. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения Томской области в 2011 г. рак желудка занимал 3-е место (удельный вес – 9,1 %), в женской популяции – 4-е место (удельный вес – 5,8 %). При этом у мужчин за период с 2000 по 2011 г. зафиксировано снижение интенсивного и стандартизованного показателей заболеваемости РЖ на 13,4 % и 25,7 % соответственно, у женщин, напротив, отмечено их увеличение – на 22,6 % и 11,1% соответственно. Кроме того, в Томской области наблюдается рост заболеваемости раком желудка в старших возрастных группах у больных обоего пола.

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