В Томске появились новые кованые вазоны с петуниями

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

На улицах Томска установили 16 одно- и двухъярусных вазонов с разноцветными петуниями. Конструкции появились на остановке у Научной библиотеки ТГУ, на пересечении пр.Кирова с улицами Дзержинского и Кузнецова, на Ново-Соборной площади, сообщает пресс-служба мэрии.

В это же время бригады подрядчика департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжают насыщать городские пространства яркими цветами. Сегодня они высаживают цветы на клумбах в районе пл. Ленина. Здесь будут цвести бархатцы, алиссум, львиный зев, бегонии и пр.

В выходные специалисты работали в Губернаторском квартале, устанавливали навесные вазоны на пересечении улиц Шевченко и Елизаровых.

Сегодня в зеленых зонах Томска высажено почти 400 тыс. цветов – они есть на клумбах, в вазонах, навесных конструкциях и пр.

В пресс-службе отмечают, что в 2020 году было увеличено видовое разнообразие высаживаемых цветов. Городские клумбы украшают сальвия, бархатцы, хоста, кохия, циния, можжевельник, флоксы, вербена, рудбекия, пестролистная сныть, ландыши, петуния, бегония, эшольция, цинерария и другие декоративные растения. В общей сложности городские цветники и клумбы украсит порядка полумиллиона цветов.

Ранее сообщалось, что в Томске продолжается очередной этап реконструкции зеленых насаждений на пр.Ленина. Здесь планируется восстановить газоны почти на 22 тыс.кв.метрах территории. Продолжается реконструкция системы озеленения пр.Ленина от Лагерного сада до пл.Ново-Соборной. Концепция озеленения, разработанная в прошлом году, включает в себя увеличение количества кустарников и газонов, посадку многолетних цветов, обустройство «живых» изгородей. Три уровня озеленения призваны защитить пешеходные зоны от шума и выхлопных газов с дороги, а следовательно - снизить антропогенную нагрузку.

Норма площади озеленения городов, установленная Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) равна 50 м² городских зеленых насаждений на одного жителя. Плохими по условиям озеленения считаются города, где растительность занимает менее 10 % площади города, хорошими – 40–60 %.

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