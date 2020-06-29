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На перекладку труб в Советском и Кировском районах Томска направят более 40 млн рублей, жителей ждет отключение

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В 2020 году в рамках инвестпрограммы на 2019–2023 годы в Томске буду заменены ветхие сети, а также подключены к централизованному водоснабжению некоторые территории, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

На сегодняшний день завершаются работы на переулке Буяновском, 10. Перекладка коммуникаций началась в декабре 2020 года. Здесь заменили около 600 метров ветхих сетей, вместо которых был проложен водопровод диаметром 700 миллиметров. На это направлено около 43 миллионов рублей. В сообщении отмечается, что данные сети обеспечивают водоснабжением большую часть Советского района и некоторую территорию Кировского района Томска.

Кроме того, более 22 миллионов рублей выделено на подключение поселка Спутник областного центра к централизованному водоснабжению, которое планируется завершить в сентябре текущего года. Специалистам предстоит проложить водопровод диаметром 225 и 110 миллиметров на глубине до четырех метров, установить регулятор давления и расходомер. Общая протяженность нового водопровода превысит два километра. Предполагается, что благодаря проведенным работам качество подаваемой воды в поселке Спутник Томска значительно улучшится.

Инвестпрограмма на 2019–2023 годы утверждена с учетом необходимости в обновлении и реконструкции существующих объектов инфраструктуры, а также потребностей жителей Томска в услугах централизованного водоснабжения и водоотведения. На реализацию соответствующих проектов уйдет более 970 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет тарифных источников и платы за подключение новых мощностей. За пять лет специалисты ООО «Томскводоканал» построят около 23 км водопроводных сетей. Также будут реконструированы 1,5 километра водопровода и КНС №6. В планах по водоотведению — строительство и реконструкция 3,3 километра напорных и самотечных сетей канализации, реконструкция двух основных канализационных станций Томска — ГНС и НСК-2.

Также в пресс-службе предприятия отмечают, что в начале июля жители части домов Советского и Кировского районов Томска останутся без воды в связи с ремонтными работами на сетях. Так, с 09:00 06 июля до 03:30 07 июля холодное водоснабжение ограничат по следующим адресам:

Кроме того, на пониженном давлении водоснабжение будет подаваться в дома, расположенные по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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