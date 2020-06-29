На перекладку труб в Советском и Кировском районах Томска направят более 40 млн рублей, жителей ждет отключение

29 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томскводоканал

В 2020 году в рамках инвестпрограммы на 2019–2023 годы в Томске буду заменены ветхие сети, а также подключены к централизованному водоснабжению некоторые территории, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

На сегодняшний день завершаются работы на переулке Буяновском, 10. Перекладка коммуникаций началась в декабре 2020 года. Здесь заменили около 600 метров ветхих сетей, вместо которых был проложен водопровод диаметром 700 миллиметров. На это направлено около 43 миллионов рублей. В сообщении отмечается, что данные сети обеспечивают водоснабжением большую часть Советского района и некоторую территорию Кировского района Томска.

Кроме того, более 22 миллионов рублей выделено на подключение поселка Спутник областного центра к централизованному водоснабжению, которое планируется завершить в сентябре текущего года. Специалистам предстоит проложить водопровод диаметром 225 и 110 миллиметров на глубине до четырех метров, установить регулятор давления и расходомер. Общая протяженность нового водопровода превысит два километра. Предполагается, что благодаря проведенным работам качество подаваемой воды в поселке Спутник Томска значительно улучшится.

Инвестпрограмма на 2019–2023 годы утверждена с учетом необходимости в обновлении и реконструкции существующих объектов инфраструктуры, а также потребностей жителей Томска в услугах централизованного водоснабжения и водоотведения. На реализацию соответствующих проектов уйдет более 970 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет тарифных источников и платы за подключение новых мощностей. За пять лет специалисты ООО «Томскводоканал» построят около 23 км водопроводных сетей. Также будут реконструированы 1,5 километра водопровода и КНС №6. В планах по водоотведению — строительство и реконструкция 3,3 километра напорных и самотечных сетей канализации, реконструкция двух основных канализационных станций Томска — ГНС и НСК-2.

Также в пресс-службе предприятия отмечают, что в начале июля жители части домов Советского и Кировского районов Томска останутся без воды в связи с ремонтными работами на сетях. Так, с 09:00 06 июля до 03:30 07 июля холодное водоснабжение ограничат по следующим адресам:

ул. Алтайская, 8/3, 10, 20, 24, 28а, 30, 30 стр. 1, 34, 36, 38, 42, 43, 43а, 44, 45, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 70, 72, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2, 80, 87, 89, 89/1, 90, 93, 95, 97, 97/1, 97/4, 101, 103, 105, 107, 127, 131, 133, 135;

ул. Аркадия Иванова, 49;

пер. Архангельский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16/2;

ул. Аэродромная, 9, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20б, 21, 23, 23а, 236;

пер. Базарный, 6, 12;

пер. Безымянный, 3;

ул. Алексея Беленца, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9/1, 11/1, 11;

пер. Витебский, 30, 32, 34, 38;

ул. Восточная, 1а, 2, 4, 4а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

ул. Гоголя, 3, 7, 8, 8 стр. 1, 8 стр. 2, 9, 9 корпус 2, 10, 11, 12, 12/1, 13;

ул. Максима Горького, 2, 2а, 4, 6, 8, 15а, 17, 22, 22/1, 24, 26, 64, 66;

ул. Дамбовая, 36;

пер. Жуковского, 1, 3, 4, 12;

ул. Жуковского, 13, 21, 26, 30, 30а, 32, 34, 35, 35/2, 37, 44, 50, 54, 56, 58, 60;

пер. Западный, 2, 2а, 4, 5, 6, 6 стр. 1, 6 стр. 3, 7, 8, 9, 9а, 96, 10, 11а, 12, 13, 15, I7, 19, 19/1, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 29в, 31, 35, 41;

ул. Источная, 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15в, 17, 53;

пер. 1-й Казанский, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

пер. 2-й Казанский, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

пер. 3-й Казанский, 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15;

ул. Киевская, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 26, 26а, 28, 286, 28в;

пр. Комсомольский, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 37, 376, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/8, 41а, 42 стр.1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 46;

ул. Красноармейская, 16, 18, 20;

ул. Крылова, 15;

ул. Лебедева, 4, 6, 8, 11б, 12а, 16, 18, 346, 34в, 34г, 34д, 37а, 38, 40, 57, 57/1, 64, 66, 76/1, 78;

пр. Ленина, 54а, 546, 60/1, 72;

пер. Луговой, 16, 1г, 6, 12, 12а;

ул. Маяковского, 7, 12, 20, 25, 32, 33, 34, 38, 40;

Московский тракт, 2/7, 4, 46, 6/1, 6/3, 6а, 8, 86, 11а, 116, 19/1 все строения, 19/2, 62, 1096;

ул. Набережная реки Ушайки, 186, 22, 24;

пер. Нахановича, 4, 4а;

ул. Некрасова, 1а, 16, 1в, 2, 6, 12, 33, 35;

ул. Никитина, 26, 26 стр. 1, 49, 56;

пер. Овражный, 1, 1а, 16, 1в, 2, 2/1, 3, 5, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 22;

ул. Олега Кошевого, 35, 36, 52, 54, 54а, 55, 61, 63, 67, 72;

ул. Петропавловская, 4, 7, 33, 35, 35а, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46а, 48;

пер. Плеханова, 10а, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 34, 36, 36а, 38;

ул. Рузского, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 22/1, 24;

ул. Сибирская, 9/1, 9а, 10, 20, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29/1, 29а, 31, 31а, 32, 33, 33/2, 33а, 34, 34/4, 34/5, 34/7, 34а, 346, 36, 36/1, 36а стр.1, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 64/1, 64а, 66, 71, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 79а, 796, 80, 81, 81а, 816, 81в, 81г, 83, 83а, 836, 91, 93, 95, 95/1;

ул. Степана Разина, 2, 3, 4, 10, 11а, 14, 14а, 14в, 19;

ул. Татарская, 1, 1а, 3;

ул. Тверская, 4а, 9, 11, 11а, 13, 13/1, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23а, 24, 26, 28, 29, 29, 32;

ул. Трифонова, 8, 10, 10а, 18, 20, 22, 22;

ул. Украинская, 1, 1/1, 1а, 1в, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12а, 14, 14в, 15, 15а, 19;

ул. Учебная, 1/1, 3/1, 5, 5а, 7, 7/1;

пр. Фрунзе, 88, 92а, 92г, 94;

ул. Челюскинцев, 2, 5, 6, 7, 7а, 11, 13, 14, 16, 16а, 17, 20, 20а, 22, 22а, 24-26, 28а, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51;

ул. Эуштинская, 3, 7, 3а, 5, 6, 8, 9;

пер. Юрточный, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35.

Кроме того, на пониженном давлении водоснабжение будет подаваться в дома, расположенные по адресам:

ул. Елизаровых, 68;

ул. Кулагина, 1, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29;

ул. Мокрушина, 9/16, 13а;

пр. Фрунзе, 125, 127, 131, 131/1.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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