В Томской области зафиксированы 55 новых случаев заражения COVID-19
28 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 55 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 38 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.
У 22 из вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у четырех пневмония, у остальных симптомов нет.
В обсерваторах под Томском находятся 30 человек. Всего в регионе за весь период установлены 2144 случая заболевания COVID-19.
В сообщении также уточняется, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 0,97.
Тэги/темы: