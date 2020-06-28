В Томской области зафиксированы 55 новых случаев заражения COVID-19

Томский Обзор / Фото: 28 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 55 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 38 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 22 из вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у четырех пневмония, у остальных симптомов нет.

В обсерваторах под Томском находятся 30 человек. Всего в регионе за весь период установлены 2144 случая заболевания COVID-19.

В сообщении также уточняется, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 0,97.

Тэги/темы: